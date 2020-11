Fiorentina, Ribery: “Grazie per i messaggi d’incoraggiamento, tornerò il prima possibile” (Di martedì 24 novembre 2020) L’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, attraverso i propri profili social, ha voluto mandare un importante messaggio a tifosi e compagni di squadra in vista del match di Coppa Italia contro l’Udinese, a cui il francese non potrà prendere parte per via di un infortunio: “La prossima partita e’ la piu’ importante per tutti noi. Tornero’ il prima possibile per dare il mio contributo al meglio delle mie possibilità. Grazie per tutti i vostri gentili messaggi d’incoraggiamento. Forza Fiorentina! Forza Viola!”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) L’attaccante della, Franck, attraverso i propri profili social, ha voluto mandare un importanteo a tifosi e compagni di squadra in vista del match di Coppa Italia contro l’Udinese, a cui il francese non potrà prendere parte per via di un infortunio: “La prossima partita e’ la piu’ importante per tutti noi. Tornero’ ilpossibile per dare il mio contributo al meglio delle mie possibilità. Grazie per tutti i vostri gentili. Forza! Forza Viola!”. SportFace.

