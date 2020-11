FIFA 21 arriva sulle console di nuova generazione (Di martedì 24 novembre 2020) Electronic Arts Inc. porta il gioco più bello del mondo a un livello superiore con EA SPORTS™ FIFA 21, disponibile su PlayStation®5 e Xbox® Series XS dal 4 dicembre. La potenza delle console di nuova generazione, combinata con i progressi del Frostbite Engine™, consente di sperimentare tempi di caricamento fulminei e immagini, suoni e movimenti dei giocatori migliorati, oltre ad ambienti di calcio ultra-realistici che immergono i fan nella più autentica esperienza di gioco della storia del franchise di EA SPORTS FIFA. Le immagini e i suoni di FIFA 21 sono reinventati per le console di nuova generazione grazie alla nuovissima EA SPORTS GameCam, ispirata alle migliori trasmissioni calcistiche, e al LiveLight Rendering, un sistema di ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 24 novembre 2020) Electronic Arts Inc. porta il gioco più bello del mondo a un livello superiore con EA SPORTS™21, disponibile su PlayStation®5 e Xbox® Series XS dal 4 dicembre. La potenza delledi, combinata con i progressi del Frostbite Engine™, consente di sperimentare tempi di caricamento fulminei e immagini, suoni e movimenti dei giocatori migliorati, oltre ad ambienti di calcio ultra-realistici che immergono i fan nella più autentica esperienza di gioco della storia del franchise di EA SPORTS. Le immagini e i suoni di21 sono reinventati per ledigrazie alla nuovissima EA SPORTS GameCam, ispirata alle migliori trasmissioni calcistiche, e al LiveLight Rendering, un sistema di ...

