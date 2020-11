Emanuela Folliero in accappatoio per il suo bagno caldo: un dettaglio non sfugge ai fan (Di martedì 24 novembre 2020) Emanuela Folliero ha infiammato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le curve bollenti dell’ex annunciatrice Il fascino della storica annunciatrice televisiva Mediaset non tramonta mai. Anche in questo periodo complicato soprattutto nella sua Milano, la 55enne non perde il buon umore ed il sorriso per strappare un momento di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 24 novembre 2020)ha infiammato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le curve bollenti dell’ex annunciatrice Il fascino della storica annunciatrice televisiva Mediaset non tramonta mai. Anche in questo periodo complicato soprattutto nella sua Milano, la 55enne non perde il buon umore ed il sorriso per strappare un momento di L'articolo proviene da Leggilo.org.

pranzista : @caniolinonero @evavseva Su Italian Unos CIERA CABRIELLA GOLIA CHE ERA CARIGNA MA VINCEVA EMANUELA FOLLIERO SU RETE… - fabbianorozzang : RT @dea_channel: e voi come rispondete al quesito della divina Emanuela Folliero???????????? - AlessioParodi6 : @Cr1st14nM3s14n0 Posso avere una rubrica di cinema? Tipo Emanuela Folliero? - gabrielescottin : RT @dea_channel: e voi come rispondete al quesito della divina Emanuela Folliero???????????? - curvanord967 : RT @dea_channel: e voi come rispondete al quesito della divina Emanuela Folliero???????????? -