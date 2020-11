Covid, positivo il coordinatore di Libera: “Il virus in Campania è fuori controllo” (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Mariano Di Palma, coordinatore regionale di Libera Campania, l’associazione contro le mafie, ha contratto il Covid. E’ lui stesso a comunicarlo tramite un’accorata lettera pubblicata sul suo profilo Facebook. “Sento il dovere di far capire a tutte e tutti quanto è rischioso questo virus tremendo – scrive Di Palma -. Perfino su di me che ho 32 anni e nessuna patologia può prendere una polmonite aggressiva tale da tenermi a letto potendo essere nutrito solo per via indovenosa”. “Le terapie sono dure. Gli strumenti degli ospedali pochissimi – prosegue Di Palma -. Qui manca il ‘casco’ solo per dirne una. E questi sarebbero i miracoli fatti in questi mesi?” Chiaro l’affondo alle istituzioni locali e nazionali, colpevoli di aver sprecato la finestra estiva per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Mariano Di Palma,regionale di, l’associazione contro le mafie, ha contratto il. E’ lui stesso a comunicarlo tramite un’accorata lettera pubblicata sul suo profilo Facebook. “Sento il dovere di far capire a tutte e tutti quanto è rischioso questotremendo – scrive Di Palma -. Perfino su di me che ho 32 anni e nessuna patologia può prendere una polmonite aggressiva tale da tenermi a letto potendo essere nutrito solo per via indovenosa”. “Le terapie sono dure. Gli strumenti degli ospedali pochissimi – prosegue Di Palma -. Qui manca il ‘casco’ solo per dirne una. E questi sarebbero i miracoli fatti in questi mesi?” Chiaro l’affondo alle istituzioni locali e nazionali, colpevoli di aver sprecato la finestra estiva per ...

