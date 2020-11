CarimaDiTuttoeDiPiù a Forum | il suo tormentone “Emily” sbarcato anche al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 24 novembre 2020) Per Carima, meglio nota sul web come, è proprio un momento d’oro. L’influencer diventata nota su Instagram per ildi ‘Emily, te la piji nder cul*, amica mia’ dopo essere sbarcata indirettamente al GF Vip ha fatto il suo esordionella puntata di oggi didopo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.