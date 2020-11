Ambra Angiolini, madrina della nipote di Francesco Renga: il legame che resta (Di martedì 24 novembre 2020) «Certe domeniche sono meglio di tanti lunedì», ha scritto su Instagram Ambra Angiolini, che nel weekend passato ha dato prova di come un legame tra ex coniugi possa sopravvivere alla dissoluzione della coppia. La showgirl, che nel novembre del 2015 ha ufficializzato la propria separazione da Francesco Renga, ha accompagnato in chiesa sua nipote Matilda, facendole da madrina nel giorno della cresima. Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) «Certe domeniche sono meglio di tanti lunedì», ha scritto su Instagram Ambra Angiolini, che nel weekend passato ha dato prova di come un legame tra ex coniugi possa sopravvivere alla dissoluzione della coppia. La showgirl, che nel novembre del 2015 ha ufficializzato la propria separazione da Francesco Renga, ha accompagnato in chiesa sua nipote Matilda, facendole da madrina nel giorno della cresima.

Era il 2016 quando Ambra Angiolini, dopo la rottura con il padre dei suoi due figli, Francesco Renga, uscì allo scoperto con Lorenzo Quaglia. Dopo aver tentato di mantenere il riserbo sulla sua nuova ...

Ambra Angiolini è Luisa Ferrari

"Una donna molto controllata che cerca di schiacciare la sua emotività": Ambra Angiolini ci racconta alcuni tratti del suo personaggio... che però non coincidono affatto con il suo carattere!

