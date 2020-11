“Una notte di fuoco con me”. GF Vip, la ‘cantata’ hot del discusso vip su Patrizia De Blanck (Di lunedì 23 novembre 2020) Patrizia De Blanck è una delle concorrenti più discusse nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Diversi concorrenti l’hanno accusata in passato di non curare adeguatamente la sua igiene intima, aggiungendo di cattivi odori provenienti dalla sua stanza. In sua difesa è intervenuto Fulvio Abbate, scrittore ed ex gieffino, che invece non ha usato parole negative nei confronti della contessa. Anzi, ha ammesso che alcuni protagonisti del reality show esagerano un po’ troppo. In queste ore è uscita fuori una voce bomba sulla nobildonna, la quale ha cercato in tutti i modi di respingerla. Uno dei nuovi entrati nella casa più spiata d’Italia, ovvero il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, ha letto un comunicato a tutti gli altri presenti. Urtis si è comunque reso protagonista di un bel po’ di dichiarazioni sui coinquilini. In particolar modo, a far scalpore è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)Deè una delle concorrenti più discusse nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Diversi concorrenti l’hanno accusata in passato di non curare adeguatamente la sua igiene intima, aggiungendo di cattivi odori provenienti dalla sua stanza. In sua difesa è intervenuto Fulvio Abbate, scrittore ed ex gieffino, che invece non ha usato parole negative nei confronti della contessa. Anzi, ha ammesso che alcuni protagonisti del reality show esagerano un po’ troppo. In queste ore è uscita fuori una voce bomba sulla nobildonna, la quale ha cercato in tutti i modi di respingerla. Uno dei nuovi entrati nella casa più spiata d’Italia, ovvero il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, ha letto un comunicato a tutti gli altri presenti. Urtis si è comunque reso protagonista di un bel po’ di dichiarazioni sui coinquilini. In particolar modo, a far scalpore è stata ...

acmilan : A night to remember for many reasons, find out why in the #NapoliMilan stats ?? - RaiUno : ?@CarolynSmith51 BALLERINA PER UNA NOTTE a @Ballando_Rai ? #BallandoConLeStelle - LauraPausini : Questa notte ho visto #MiChiamoFrancescoTotti , ho sorriso e ho pianto, ho amato molto il modo in cui con la sua vo… - Marco_Spagnoli : RT @ValeriaParrell2: Il 23 novembre del 1980 scappai in pigiama a piedi nudi per le scale del palazzo e poi per strada, fino alla Fiat 128,… - Andrea80821276 : RT @CettaFerrara: Leggo del nuovo DPCM e viene da urlare. Negozi aperti per le festività e coprifuoco il 24 e il 31 spostato all'una di no… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una notte Vittoria Puccini è «La fuggitiva»: «Io, accusata di omicidio, in cerca della verità» I misteri di Vittoria Corriere della Sera