Traffico Roma del 23-11-2020 ore 20 | 00

(Di lunedì 23 novembre 2020) Luceverdementre avanti dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delTutto regolare sulla Cassia bis Veientana gioca analizzata da un incidente che ha provocato lunghe code tra il raccordo anulare all’uscita di Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo ora si transita regolarmente è calato per intensità ilsulla rete viaria cittadina raccordo anulare preso stessa situazione sul tratto Urbano dellaL’Aquilaintenso ma senza problemi in tangenziale brevi code all’uscita Prenestina viale Castrense in direzione di San Giovanni prossimi lavori sulla Salaria lavori che lo ricordiamo comportano La deviazione per ilnelle due direzioni di marcia Sul cavalcavia della motorizzazione civile al momento ci ...