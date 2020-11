Stracult Live Show: l'ultima puntata stasera su Rai2 (Di lunedì 23 novembre 2020) ultima puntata di questa stagione, stasera alle 23.40, per Stracult Live Show, il programma di Rai2 con Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti. ultima puntata di questa stagione di Stracult Live Show, il programma condotto da Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti, arriva stasera su Rai2 alle 23.40. Sarà una puntata carica di contenuti e di emozioni: registi, attori, personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo invieranno un saluto a Marco Giusti, conduttore e ideatore del programma, giunto alla pensione. Quella di "Stracult Live Show" è una storia ventennale, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020)di questa stagione,alle 23.40, per, il programma dicon Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti.di questa stagione di, il programma condotto da Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti, arrivasualle 23.40. Sarà unacarica di contenuti e di emozioni: registi, attori, personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo invieranno un saluto a Marco Giusti, conduttore e ideatore del programma, giunto alla pensione. Quella di "" è una storia ventennale, ...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Stracult Live Show, ultima puntata – Ospiti Luca Guadagnino, Daniele Vicari e Nike Arrighi - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Stracult Live Show, ultima puntata – Ospiti Luca Guadagnino, Daniele Vicari e Nike Arrighi - SerieTvserie : Stracult Live Show, gli attori (e il cinema) ringraziano Giusti: e spicca la poesia di Marco D’Amore - tvblogit : Stracult Live Show, gli attori (e il cinema) ringraziano Giusti: e spicca la poesia di Marco D’Amore - cheTVfa : Nella seconda serata di Rai 2 va in onda l'ultima puntata di #Stracult Live Show: un addio o solo un arrivederci? -

Ultime Notizie dalla rete : Stracult Live Stracult Live Show, gli attori (e il cinema) ringraziano Giusti: e spicca la poesia di Marco D’Amore Tvblog Stracult Live Show, gli attori (e il cinema) ringraziano Giusti: e spicca la poesia di Marco D’Amore

Stracult Live Show chiude e saluta Marco Giusti, presto in pensione, con i messaggi di attori e registi in onda nel corso dell'ultima puntata ...

'Stracult', ultima puntata dello show di Marco Giusti

Personaggi del cinema e dello spettacolo salutano il conduttore e ideatore del programma di Rai 2 che va in pensione. Ospiti Luca Guadagnino, Daniele Vicari e ...

Stracult Live Show chiude e saluta Marco Giusti, presto in pensione, con i messaggi di attori e registi in onda nel corso dell'ultima puntata ...Personaggi del cinema e dello spettacolo salutano il conduttore e ideatore del programma di Rai 2 che va in pensione. Ospiti Luca Guadagnino, Daniele Vicari e ...