Spezia | l’esordio allo stadio “Picco” slitta al 16 dicembre

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 23 novembre 2020) «LoCalcio comunica che i lavori di adeguamento dello“Alberto Picco” stanno volgendo al termine secondo i tempi prestabiliti, permettendo così lo svolgimento del sopralluogo per la verifica dei criteri infrastrutturali, in programma per la giornata di lunedì 30 novembre». Con questo comunicato, il club ligure ha annunciato le tempistiche per il ritorno L'articolo