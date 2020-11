Scontro Conticini-Todaro: “a 50 anni dovresti tirare fuori le p***e” – Video (Di lunedì 23 novembre 2020) Raimondo Todaro si infuria e lo fa dopo le risposte piccate di Selvaggia Lucarelli e Paolo Conticini circa la sua eliminazione nella finale dello show di Rai Uno. E’ finita solo sabato scorso la nuova stagione di Ballando con le stelle che è stata piena di problemi e non solo quelli legati al Coronavirus, ma anche agli infortuni di alcuni maestri e vip che hanno davvero fatto preoccupare la padrona di casa. Da ieri poi, è scattata una forte polemica che per ragioni diversi coinvolge il ballerino siciliano, Paolo Conticini arrivato secondo dietro a Gilles Rocca e Selvaggia Lucarelli e tutta la giuria. Solo di poche ore fa è stata infatti la diretta della giornalista che dopo le parole del ballerino ha ammesso: “Da sportivo devi anche saper perdere“, cosi come la replica di Conticini fatta su ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Raimondosi infuria e lo fa dopo le risposte piccate di Selvaggia Lucarelli e Paolocirca la sua eliminazione nella finale dello show di Rai Uno. E’ finita solo sabato scorso la nuova stagione di Ballando con le stelle che è stata piena di problemi e non solo quelli legati al Coronavirus, ma anche agli infortuni di alcuni maestri e vip che hanno davvero fatto preoccupare la padrona di casa. Da ieri poi, è scattata una forte polemica che per ragioni diversi coinvolge il ballerino siciliano, Paoloarrivato secondo dietro a Gilles Rocca e Selvaggia Lucarelli e tutta la giuria. Solo di poche ore fa è stata infatti la diretta della giornalista che dopo le parole del ballerino ha ammesso: “Da sportivo devi anche saper perdere“, cosi come la replica difatta su ...

