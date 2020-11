Rousseau e M5S si contendono gli iscritti (Di martedì 24 novembre 2020) Il Movimento 5 Stelle prosegue la road map fissata degli Stati generali con la pubblicazione del documento di sintesi su organizzazione, regole e principi della nuova fase. ACCADE IN UN CLIMA che se non è da separati in casa poco ci manca. Avviene mentre Davide Casaleggio lancia l’«autofinanziamento» di Rousseau per sopperire i «mancati introiti», dei tanti parlamentari grillini che non rispondono all’appello dei versamenti. «Le parole d’ordine saranno territorio e merito», annunciano da Milano cercando di rinverdire la carica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 24 novembre 2020) Il Movimento 5 Stelle prosegue la road map fissata degli Stati generali con la pubblicazione del documento di sintesi su organizzazione, regole e principi della nuova fase. ACCADE IN UN CLIMA che se non è da separati in casa poco ci manca. Avviene mentre Davide Casaleggio lancia l’«autofinanziamento» diper sopperire i «mancati introiti», dei tanti parlamentari grillini che non rispondono all’appello dei versamenti. «Le parole d’ordine saranno territorio e merito», annunciano da Milano cercando di rinverdire la carica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : M5s, pubblicato il documento finale degli Stati generali: cosa è stato deciso su alleanze, leadership collegiale e… - HuffPostItalia : M5s lancia il 'nuovo' Rousseau: 'Piattaforma per democrazia diretta, contratto di servizio' - sandrogozi : Al momento non c'è nessun negoziato in corso tra @RenewEurope e il #M5S. I partiti che vogliono unirsi al nostro gr… - GiorgioAntonel1 : RT @CastellinoLuigi: M5s, pubblicato il documento finale degli Stati generali: cosa è stato deciso su alleanze, leadership collegiale e pia… - libellula58 : RT @CastellinoLuigi: M5s, pubblicato il documento finale degli Stati generali: cosa è stato deciso su alleanze, leadership collegiale e pia… -