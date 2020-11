Piano Natale, tutta l’Italia in “giallo”. Ma non si va a sciare, no a un nuovo Ferragosto (Di lunedì 23 novembre 2020) A closed ski lift during Covid19 lockdown in Colorado, U.S. Photographer: Michael Ciaglo/Bloomberg Piano Natale 2020: bar e ristoranti aperti anche la sera, prolungamento dell’orario dei negozi, riapertura di centri commerciali il sabato e nei giorni festivi, coprifuoco a mezzanotte. Se il calo dell’indice Rt certificato dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), proseguirà in questa direzione, sarà più che probabile lo scenario di un allentamento “controllato” delle misure anti-Covid con il prossimo Dpcm, che entrerà in vigore il 3 dicembre. Leggi anche › Natale, possibile Dpcm il 3 dicembre: le misure in arrivo per shopping e pranzi in famiglia › ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 novembre 2020) A closed ski lift during Covid19 lockdown in Colorado, U.S. Photographer: Michael Ciaglo/Bloomberg2020: bar e ristoranti aperti anche la sera, prolungamento dell’orario dei negozi, riapertura di centri commerciali il sabato e nei giorni festivi, coprifuoco a mezzanotte. Se il calo dell’indice Rt certificato dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), proseguirà in questa direzione, sarà più che probabile lo scenario di un allentamento “controllato” delle misure anti-Covid con il prossimo Dpcm, che entrerà in vigore il 3 dicembre. Leggi anche ›, possibile Dpcm il 3 dicembre: le misure in arrivo per shopping e pranzi in famiglia › ...

CarloCalenda : Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sa… - AnnalisaChirico : Che il premier Conte si premuri di insegnarci il senso del Natale (‘Raccoglimento spirituale’, piano con lo shoppin… - infoitinterno : Cashback extra di Natale fino a 150 euro: come funziona il piano del Governo - Newsinunclick : 'Natale sobrio oggi per stare insieme a domani' @alessiarotta a #Mattino5 sul piano del governo durante le festiv… - mattino5 : 'Natale sobrio oggi per stare insieme a domani' @alessiarotta a #Mattino5 sul piano del governo durante le festivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Natale Piano Natale: non si va a sciare, no a un nuovo Ferragosto Io Donna Confermato Bonus INPS Natale: richiesta possibile per tutte le famiglie

Confermato Bonus INPS Natale: richiesta possibile per tutte le famiglie italiane, ecco i requisiti per ottenere il sostegno economico.

Natale, il piano del governo su shopping, cenoni e spostamenti. Niente feste, negozi sotto controllo

Natale con i tuoi (forse). Regole su spostamenti, negozi e cenoni. Governo e tecnici temono le uscite per i regali da mettere sotto l’albero ...

Confermato Bonus INPS Natale: richiesta possibile per tutte le famiglie italiane, ecco i requisiti per ottenere il sostegno economico.Natale con i tuoi (forse). Regole su spostamenti, negozi e cenoni. Governo e tecnici temono le uscite per i regali da mettere sotto l’albero ...