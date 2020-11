"Il patto Zdr sul successore di Mattarella". Quirinale, indiscrezioni da incubo sul prossimo presidente (Di lunedì 23 novembre 2020) "Partiamo dalla Zdr, un acronimo che sta per Zingaretti, Di Maio e Renzi. Un po' come il vecchio Caf". A dire la sua, ospite in collegamento a Tagadà di Tiziana Panella in onda su La7, è Marco Damilano, direttore de L'Espresso. La "Zdr", insomma. Ovvero Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Matteo Renzi, che secondo Damilano starebbero cercando di stringere un accordo il cui punto più importante sia una convergenza sul prossimo inquilino del Quirinale, al termine del settennato di Sergio Mattarella. Tre leader che di fatto avrebbero i voti per decidere in autonomia il prossimo presidente della Repubblica. Insomma, scenario da incubo. Ma soprattutto, ammesso e non concesso che il governo oggi in carica riesca a resistere, scenario realistico. "Quelli della Zdr - riprende Damilano - sono i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) "Partiamo dalla Zdr, un acronimo che sta per Zingaretti, Di Maio e Renzi. Un po' come il vecchio Caf". A dire la sua, ospite in collegamento a Tagadà di Tiziana Panella in onda su La7, è Marco Damilano, direttore de L'Espresso. La "Zdr", insomma. Ovvero Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Matteo Renzi, che secondo Damilano starebbero cercando di stringere un accordo il cui punto più importante sia una convergenza sulinquilino del, al termine del settennato di Sergio. Tre leader che di fatto avrebbero i voti per decidere in autonomia ildella Repubblica. Insomma, scenario da. Ma soprattutto, ammesso e non concesso che il governo oggi in carica riesca a resistere, scenario realistico. "Quelli della Zdr - riprende Damilano - sono i ...

