Ibrahimovic lesione al muscolo, 10 giorni di stop (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per almeno una deina di giorni. Lo svedese si è infortunato ieri sera nel corso della sfida con il Napoli e gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore effettuerà un uovo esame di controllo tra dieci giorni, ma intanto salterà almeno le prossime tre partite del Milan, in Europa League contro Lilla e Celtic Glasgow e in campionato con la Fiorentina. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Milan dovrà fare a meno di Zlatanper almeno una deina di. Lo svedese si è infortunato ieri sera nel corso della sfida con il Napoli e gli accertamenti effettuati hanno evidenziato unaalbicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore effettuerà un uovo esame di controllo tra dieci, ma intanto salterà almeno le prossime tre partite del Milan, in Europa League contro Lilla e Celtic Glasgow e in campionato con la Fiorentina.

