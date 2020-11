I Fleet di Twitter sono visibili anche dopo essere “ufficialmente” svaniti (Di lunedì 23 novembre 2020) Fleets (Foto: Twitter)Le Storie di Twitter possono durare più del previsto. A causa di un bug, i Fleet lanciati dal social network sono visibili oltre le 24 ore previste. In sostanza, una falla nel sistema consentiva di risalire ai contenuti a tempo, conservati dalla piattaforma per 30 giorni per controllare che non violino le sue regole, e scaricarli senza alcun avviso al loro creatore. A segnalare per primo la situazione è stato Tech Crunch. Il rischio è in questo modo i Fleet possono essere archiviati, senza che l’autore ne sia a conoscenza, e ripubblicati a piacimento, anziché scomparire dalla rete dopo 24 ore, come le fatidiche Storie di Instagram a cui Twitter si è ispirato. Il ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020)s (Foto:)Le Storie diposdurare più del previsto. A causa di un bug, ilanciati dal social networkoltre le 24 ore previste. In sostanza, una falla nel sistema consentiva di risalire ai contenuti a tempo, conservati dalla piattaforma per 30 giorni per controllare che non violino le sue regole, e scaricarli senza alcun avviso al loro creatore. A segnalare per primo la situazione è stato Tech Crunch. Il rischio è in questo modo iposarchiviati, senza che l’autore ne sia a conoscenza, e ripubblicati a piacimento, anziché scomparire dalla rete24 ore, come le fatidiche Storie di Instagram a cuisi è ispirato. Il ...

Inoltre, a causa di un bug, i Fleet erano ancora accessibili dopo 24 ore. Questo e altri inconvenienti minori sono stati successivamente risolti. Twitter ha comunicato che la funzionalità è ...

Twitter continua a testare il pulsante non mi piace ma al momento le priorità dell'azienda sono altre. Tra le ultime novità ci sono i Fleet.

