Grande Fratello Vip, 10 nuovi concorrenti: ecco quando entreranno (Di lunedì 23 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip sarebbero dovuti entrare 7/8 nuovi concorrenti a dicembre, ma secondo quanto trapelato su TvBlog i nuovi innesti saranno ben 10 ed entreranno in casa in tre momenti diversi. Nella puntata di questa sera, la ventunesima, i concorrenti in Casa scopriranno che il reality show è stato allungato fino a febbraio, mentre in quella di lunedì prossimo (30 novembre), farà il suo ingresso Cristiano Malgioglio, come da me anticipato lo scorso settembre in anteprima. Come già scritto sopra gli innesti saranno 10 e gli altri 9 concorrenti entreranno nelle due puntate successive, come anticipato da Blogo: 5 di loro varcheranno la porta rossa lunedì 7 dicembre (nel corso della ventiduesima puntata), mentre i restanti 4 lo ...

