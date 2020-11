Giletti asfalta De Luca in diretta | “Lei è solo chiacchiere e distintivo La smetta di dire ca***te”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Sceriffo, lei è”. Così nell’ultima puntata di Non è l’Arena, Massimoall’indirizzo di Vincenzo Despara su De: èDopo la querela annunciata dal governatore della Regione Campania contro il conduttore,ha replicato pesantemente. Parole pesanti per respingere le accuse di falsità dei numeri sulla sanità campana mostrati nella puntata della settimana precedente.governa una regione importante per questo paese, dovrebbela verità, invece è”. Il conduttore del programma su La7 insiste ...