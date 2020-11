Galliani: “Quello di Muntari era un gol regolarissimo, avrebbe cambiato tutto” (Di lunedì 23 novembre 2020) Adriano Galliani è una vera e propria leggenda del calcio italiano, e ora insieme a Silvio Berlusconi sta provando l’impresa di portare il Monza in Serie A. In una lunga intervista rilasciata a Libero ha parlato di molti temi legati al Milan ripartendo dal servizio di Report sul fondo Elliott:“E’ l’ennesimo tentativo di colpire Berlusconi a costo di infangare il Milan. Il club è al 96% del fondo americano e al 4% di Blue Sky. Un’operazione ultra controllata e verificata più volte.Scudetto? Quest’anno il campionato è una lotteria: vince chi ha meno Covid. Ogni giorno è un bollettino di guerra. Quello di Muntari era un gol regolarissimo. Avremmo vinto il secondo scudetto consecutivo con Allegri e la storia sarebbe cambiata. Saremmo potuti ripartire con il quarto grande Milan, non avremmo ceduto Ibrahimovic e Thiago Silva. Se fosse andata ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Adrianoè una vera e propria leggenda del calcio italiano, e ora insieme a Silvio Berlusconi sta provando l’impresa di portare il Monza in Serie A. In una lunga intervista rilasciata a Libero ha parlato di molti temi legati al Milan ripartendo dal servizio di Report sul fondo Elliott:“E’ l’ennesimo tentativo di colpire Berlusconi a costo di infangare il Milan. Il club è al 96% del fondo americano e al 4% di Blue Sky. Un’operazione ultra controllata e verificata più volte.Scudetto? Quest’anno il campionato è una lotteria: vince chi ha meno Covid. Ogni giorno è un bollettino di guerra. Quello diera un gol. Avremmo vinto il secondo scudetto consecutivo con Allegri e la storia sarebbe cambiata. Saremmo potuti ripartire con il quarto grande Milan, non avremmo ceduto Ibrahimovic e Thiago Silva. Se fosse andata ...

