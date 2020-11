Francia, al via il processo a Sarkozy (Di lunedì 23 novembre 2020) Francia, Nicolas Sarkozy a processo per corruzione. È il primo caso nella storia della Repubblica francese. Nicolas Sarkozy a processo per corruzione. L’ex presidente francese è stato chiamato in Tribunale con l’accusa di aver corrotto un magistrato francese della Corte di Cassazione. L’ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy a processo con l’accusa di corruzione Respinti tutti i ricorsi presentati dal team di legali dell’ex numero uno della Francia, Nicolas Sarkozy è a processo con l’accusa di aver corrotto un togato francese della Corte di Cassazione nel corso delle inchieste e delle indagini sul caso delle intercettazioni telefoniche. Come sottolineato non senza clamore dai media ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020), Nicolasper corruzione. È il primo caso nella storia della Repubblica francese. Nicolasper corruzione. L’ex presidente francese è stato chiamato in Tribunale con l’accusa di aver corrotto un magistrato francese della Corte di Cassazione. L’ex presidente dellaNicolascon l’accusa di corruzione Respinti tutti i ricorsi presentati dal team di legali dell’ex numero uno della, Nicolasè acon l’accusa di aver corrotto un togato francese della Corte di Cassazione nel corso delle inchieste e delle indagini sul caso delle intercettazioni telefoniche. Come sottolineato non senza clamore dai media ...

