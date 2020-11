Casaleggio resta fuori dal documento degli Stati generali. Ma lancia la nuova Rousseau (Di lunedì 23 novembre 2020) Il percorso è ancora lungo. Dopo oltre una settimana appare sul Blog delle Stelle il documento finale degli Stati generali. Tre paginette con le linee guida, talvolta confuse e soprattutto poco dettagliate, che dovranno essere votate dagli iscritti capitolo per capitolo. E solo in un secondo momento si conosceranno i particolari, come ad esempio i contenuti del contratto di servizio che dovrà regolamentare i rapporti tra il Movimento e l’associazione Rousseau. Associazione Rousseau che nel documento non viene mai nominata. “Semplicemente è stato utilizzato un altro modo per identificarla”, replica il presidente Davide Casaleggio che, estromesso da tutto, organizza un webinar in fretta e furia come contromossa per rimarcare la sua presenza e difendersi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Il percorso è ancora lungo. Dopo oltre una settimana appare sul Blog delle Stelle ilfinale. Tre paginette con le linee guida, talvolta confuse e soprattutto poco dettagliate, che dovranno essere votate dagli iscritti capitolo per capitolo. E solo in un secondo momento si conosceranno i particolari, come ad esempio i contenuti del contratto di servizio che dovrà regolamentare i rapporti tra il Movimento e l’associazione. Associazioneche nelnon viene mai nominata. “Semplicemente è stato utilizzato un altro modo per identificarla”, replica il presidente Davideche, estromesso da tutto, organizza un webinar in fretta e furia come contromossa per rimarcare la sua presenza e difendersi ...

