Arabia Saudita: incontro segreto tra Netanyahu e principe bin Salman (Di lunedì 23 novembre 2020) Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il direttore del Mossad Yossi avrebbero incontrato ieri in Arabia Saudita il principe della corona Mohamed Bin Salman in un incontro segreto che sarebbe ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il premier israeliano Benyamine il direttore del Mossad Yossi avrebbero incontrato ieri inildella corona Mohamed Binin unche sarebbe ...

amnestyitalia : #Yemen, la situazione umanitaria peggiora ma l'export di armi verso l'Arabia Saudita aumenta: le armi fornite dai P… - amnestyitalia : Mentre in Arabia Saudita si tiene il #G20, 5 donne saudite sono imprigionate solo per aver lottato per i diritti de… - amnestyitalia : L’export di armi verso l’Arabia Saudita dai Paesi del #G20 ha superato di tre volte il valore degli aiuti alla popo… - GChiaborelli : RT @amnestyitalia: #Yemen, la situazione umanitaria peggiora ma l'export di armi verso l'Arabia Saudita aumenta: le armi fornite dai Paesi… - lpha_bloke : Sul Twitter???? rimbalza la notizia: Viaggio segreto di #Netanyahu in Arabia saudita dove ha incontrato segretario d… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita Vertice G20 di Riad, il passaggio di consegne Arabia Saudita-Italia Governo Antica Pizzeria da Michele: apre il secondo locale in Arabia Saudita

L’Antica Pizzeria da Michele apre il suo secondo punto vendita in Arabia Saudita in pochi mesi, grazie a una collaborazione con il gruppo Foodart di proprietà saudita. L’Antica Pizzeria da Michele, ch ...

Media, incontro Netanyahu, bin Salman, Pompeo

Il premier Benyamin Netanyahu e il direttore del Mossad Yossi avrebbero incontrato ieri in Arabia Saudita il principe della corona Mohamed Bin Salman in un incontro segreto. (ANSA) ...

L’Antica Pizzeria da Michele apre il suo secondo punto vendita in Arabia Saudita in pochi mesi, grazie a una collaborazione con il gruppo Foodart di proprietà saudita. L’Antica Pizzeria da Michele, ch ...Il premier Benyamin Netanyahu e il direttore del Mossad Yossi avrebbero incontrato ieri in Arabia Saudita il principe della corona Mohamed Bin Salman in un incontro segreto. (ANSA) ...