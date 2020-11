Alberto Genovese, la ragazza violentata parla a Live Non è la D'Urso: “Ho avuto paura di morire” (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri sera a Live Non è la D'Urso è intervenuta telefonicamente la ragazza violentata da Alberto Genovese: la ragazza ha raccontato il suo incubo confessando di aver avuto paura di morire. Grande esclusiva di Live Non è la D'Urso che nella puntata di ieri sera ha trasmesso un messaggio della ragazza violentata da Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato a Milano lo scorso 7 novembre. Alberto Genovese è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale su una modella 18enne. L'imprenditore del web durante le sue feste sulla terrazza vista Duomo della sua abitazione obbligava gli ospiti a lasciare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri sera aNon è la D'è intervenuta telefonicamente lada: laha raccontato il suo incubo confessando di averdi morire. Grande esclusiva diNon è la D'che nella puntata di ieri sera ha trasmesso un messaggio dellada, l'imprenditore arrestato a Milano lo scorso 7 novembre.è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale su una modella 18enne. L'imprenditore del web durante le sue feste sulla terrazza vista Duomo della sua abitazione obbligava gli ospiti a lasciare ...

