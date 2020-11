Zaia: «Ci sarà una terza ondata e forse anche una quarta. Dubitate di quelli che sanno sempre tutto» (Di domenica 22 novembre 2020) «Nessuno può escludere che possa arrivare anche la terza ondata e forse la quarta. L’importante è essere preparati. Con questo virus dovremmo imparare a convivere». Ad affermarlo è il governatore del Veneto Luca Zaia. Dalle pagine de La Stampa parla della lotta all’epidemia di coronavirus che sta investendo la Regione e l’Italia. Zaia: «Non ci sono i primi della classe» «Io», spiega, «ho adottato restrizioni già un paio di settimane fa». E cioè, «centri storici chiusi, centri commerciali chiusi durante i weekend e distanziamenti obbligatori. È vero al Nord, tra le grandi regioni, “gialli” siamo solo noi. Ma questo non è un gioco a premi, non ci sono primi o ultimi della classe». Che Natale sarà? «Nessuno ha la sfera di cristallo. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 novembre 2020) «Nessuno può escludere che possa arrivarelala. L’importante è essere preparati. Con questo virus dovremmo imparare a convivere». Ad affermarlo è il governatore del Veneto Luca. Dalle pagine de La Stampa parla della lotta all’epidemia di coronavirus che sta investendo la Regione e l’Italia.: «Non ci sono i primi della classe» «Io», spiega, «ho adottato restrizioni già un paio di settimane fa». E cioè, «centri storici chiusi, centri commerciali chiusi durante i weekend e distanziamenti obbligatori. È vero al Nord, tra le grandi regioni, “gialli” siamo solo noi. Ma questo non è un gioco a premi, non ci sono primi o ultimi della classe». Che Natale? «Nessuno ha la sfera di cristallo. ...

