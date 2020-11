We World Onlus, un baffo rosso contro la violenza sulle donne (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA - Torna #WeWorldOnlus la campagna contro la violenza sulle donne . E torna nella settimana - cadrà il 25 novembre - in cui si celebrerà la giornata internazionale. Iniziative, campagne di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA - Torna #Wela campagnala. E torna nella settimana - cadrà il 25 novembre - in cui si celebrerà la giornata internazionale. Iniziative, campagne di ...

Il Milan, così come tutte le società di Serie A, coinvolto nell'iniziativa contro la violenza sulle donne nell'ottava giornata di campionato.

“Un rosso alla violenza”, Insigne e Di Lorenzo protagonisti social per la SSC Napoli

"Un rosso alla violenza " è la campagna promossa da We World Onlus a sostegno delle donne. Insigne e Di Lorenzo protagonisti per la SSC Napoli ...

Il Milan, così come tutte le società di Serie A, coinvolto nell'iniziativa contro la violenza sulle donne nell'ottava giornata di campionato. "Un rosso alla violenza" è la campagna promossa da We World Onlus a sostegno delle donne. Insigne e Di Lorenzo protagonisti per la SSC Napoli.