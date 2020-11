«The Crown 4», che sarebbe «troppo triste» per Harry da guardare (Di domenica 22 novembre 2020) Indiscrezioni regali hanno sostenuto che il principe Harry e la moglie, Meghan Markle, siano grandi appassionati di The Crown. Ma amici del Duca di Sussex si sono affrettati a smentire. Sebbene non sia chiaro se i coniugi abbiano guardato le passate stagioni della serie Netflix, è certo si siano risparmiati la visione dell’ultima. «Harry ha visto qualche trailer della quarta stagione, ma non potrebbe mai vederla per intero», ha spiegato una fonte vicina al principe all’edizione americana di VanityFair. Leggi su vanityfair (Di domenica 22 novembre 2020) Indiscrezioni regali hanno sostenuto che il principe Harry e la moglie, Meghan Markle, siano grandi appassionati di The Crown. Ma amici del Duca di Sussex si sono affrettati a smentire. Sebbene non sia chiaro se i coniugi abbiano guardato le passate stagioni della serie Netflix, è certo si siano risparmiati la visione dell’ultima. «Harry ha visto qualche trailer della quarta stagione, ma non potrebbe mai vederla per intero», ha spiegato una fonte vicina al principe all’edizione americana di VanityFair.

