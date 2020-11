Stefano Mainetti | la nuova vita e amore d Elena Sofia Ricci

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 novembre 2020)è nato a Roma, sotto il segno del Leone, l’8 agosto 1957. Forse non tutti lo sanno ma è un affermato compositore e direttore d’orchestra, grande firma di colonne sonore. Nel 1996 l’attriceha avuto Emma, la sua prima figlia, nata dall’per Pino Quartullo, poco dopo è convolata a nozze con Luca Damiani. Il matrimonio però è terminato a causa del tradimento dell’uomo con Nancy Brilli, che all’epoca era la sua migliore amica. “Veniva a fare l’amica – ha raccontato al settimanale Oggi – e ascoltava le mie pene d’, parlandomi di un misterioso fidanzato che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca Damiani. A quella storia non ci voglio più pensare”....