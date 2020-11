Sampdoria Bologna 1-2 LIVE | Audero salva su Palacio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Alessio Eremita, inviato allo stadio Ferraris) – Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Ferraris! 7? Gol di Thorsby – Il centrocampista norvegese svetta di testa sul cross dalla destra di Candreva: Skorupski battuto eavanti! 9? Ammonito Hickey – Brutto fallo ai danni di Ekdal, giallo sacrosanto per il terzino del14? Quagliarella tenta la magia – Pallonetto dalla ...