Neri Parenti | «Per De Laurentiis il film era valido se scattavano tre boati in sala»

(Di domenica 22 novembre 2020) Il Fatto Quotidiano ospita una lunga intervista al regista. Ha diretto cinepanettoni e attori come Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Christian De Sica. Ne racconta i profili e qualche aneddoto. Di Paolo Villaggio, ad esempio, dice: «Aveva un agente, Mario De Simone, uno schiavo: gli telefonava a qualunque ora, e a qualunque ora doveva dimostrare una certa prontezza. Esempio. Paolo, in casa, aveva un antifurto collegato all’appartamento di Mario, e il poveretto abitava dall’altra parte della città. Tutte le sere, apposta o meno, si scordava di toglierlo. E dopo dieci minuti, si palesava Mario, in pigiama, con sopra il cappotto. Un giorno, Mario, mi ha confessato il lato tragico: ‘Quando sento l’allarme spesso sono vestito: indosso il pigiama nel vago tentativo di intere Paolo’. A Villaggio non gliene importava niente. ...