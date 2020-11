Le pagelle di Roma-Parma | Mkhitaryan sulla giostra del gol 8 | Karsdorp | miracolo di Fonseca 7

(Di domenica 22 novembre 2020) Mirante 6 Il primo tiro in porta arriva dopo oltre un'ora. Il reto è ordinaria amministrazione Mancini 7 Impeccabile. Annulla Inglese imponendo una lezione tattica di italiano a tutti i livelli ...

Mirante 6 Il primo tiro in porta arriva dopo oltre un’ora. Il reto è ordinaria amministrazione Mancini 7 Impeccabile. Annulla Inglese imponendo una lezione tattica di italiano ...Vittoria schiacciante per i giallorossi MIRANTE SV E’ lui, ora è definitivamente chiaro, il titolare della porta della Roma perché le scelte vere si fanno in campionato. Primo tempo da spettatore fel ...