Haaland, 4 gol non bastano: "Ne avrei fatti di più se Favre non mi avesse sostituito" (Di domenica 22 novembre 2020) Inarrestabile Erling Haaland. Il giovane bomber del Borussia Dortmund è stato assoluto protagonista della vittoria dei gialloneri contro l'Hertha Berlino. 5 gol totali, ben quattro ad opera del norvegese. Il centravanti, fresco vincitore del Golden Boy 2020, ha parlato a ESPN a proposito della sua prova confermandosi davvero affamato...Haaland: "avrei segnato ancora se non mi avesse sostituito"caption id="attachment 1054401" align="alignnone" width="460" Haaland Borussia Dortmund (getty images)/captionIl bomber del Borussia ha voluto raccontare gli attimi successivi alla sostituzione subita al minuto 85' della sfida, dopo il fantastico poker: "Ad essere sincero, dopo la partita, Favre mi ha chiesto quanti gol avessi segnato. Mi ha chiesto: 'Ne hai segnato tre?'. E io gli ho risposto: ...

