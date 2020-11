GF Vip 5 | Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci | arriva il chiarimento tra le due

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 22 novembre 2020) Dopo la violenta litigata della scorsa settimana,si sono confrontate e hanno cercato di chiarire i loro dissapori. L’ex moglie di Flavio Briatore ha ribadito di essersi sentita ingiustamente aggredita dalla 31ennena, che è entrata come un kamikaze puntando proprio lei. Ha poi dichiarato che Pierpaolo Pretelli ha sempre saputo come stavano le cose tra di loro, che lei non lo ha illuso e che a lui andava bene così. Da parte sua, l’ex protagonista di Temptation Island 2020 ha dichiarato che lei giudicava per quello che vedeva da fuori e ha anche affermato di stare male per il comportamento attuale dell’ex Velino di Striscia la Notizia, che attualmente neanche le rivolge la parola né la guarda in faccia. Questo confronto sancirà davvero la pace tra le due donne, ...