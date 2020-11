Domenica In, Paolo Conticini in diretta: «Non ho inventato storie d’amore». I fan: «Isoardi asfaltata» (Di domenica 22 novembre 2020) Domenica In, Paolo Conticini in diretta: «Non ho inventato storie d’amore». I fan: «Stoccata alla Isoardi». Paolo Conticini ospite a Domenica In dopo aver conquistato il secondo posto a Ballando con le stelle in coppia con Veera Kinnunen. Durante il collegamento in diretta con Mara Venier, Conticini si è detto soddisfatto del risultato e quando gli hanno chiesto se non avesse pagato il fatto di essersi mostrato – a detta di alcuni – serioso, l’attore ha risposto: «Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così». Conticini non ha fatto nomi, ma i fan su twitter non hanno potuto fare a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 22 novembre 2020)In,in: «Non ho». I fan: «Stoccata alla».ospite aIn dopo aver conquistato il secondo posto a Ballando con le stelle in coppia con Veera Kinnunen. Durante il collegamento incon Mara Venier,si è detto soddisfatto del risultato e quando gli hanno chiesto se non avesse pagato il fatto di essersi mostrato – a detta di alcuni – serioso, l’attore ha risposto: «Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipoo cose così».non ha fatto nomi, ma i fan su twitter non hanno potuto fare a ...

