Covid, aumentano i pazienti ricoverati: a Lecco sono il 50% in più (Di domenica 22 novembre 2020) Lecco, 22 novembre 2020 " Aumenta ancora il numero di pazienti malati di Covid ricoverati negli ospedali di Lecco e di Merate . Ad oggi i pazienti ricoverati per coronavirus all'Alessandro Manzoni e ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 22 novembre 2020), 22 novembre 2020 " Aumenta ancora il numero dimalati dinegli ospedali die di Merate . Ad oggi iper coronavirus all'Alessandro Manzoni e ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 In Giappone aumentano i suicidi tra i lavoratori precari #ANSA - SalvoDds : #Covid, aumentano i pazienti ricoverati: a #Lecco il #22novembre sono il 50% in più di inizio mese.… - LPincia : RT @Teresat14547770: Covid: Giappone, aumentano suicidi tra lavoratori precari - Ultima Ora - ANSA - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 In Giappone aumentano i suicidi tra i lavoratori precari #ANSA - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Aumentano i casi di contagio al covid-19 nelle residenze per anziani - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano Covid: Giappone, aumentano suicidi tra lavoratori precari Agenzia ANSA Covid, in provincia sono 236 i nuovi contagiati, quattro le persone decedute: due a Latina e due a Fondi

Lieve flessione rispetto a ieri del numero di nuovi contagiati, si è passati da 260 casi ai 236 di oggi. Aumentano invece i decessi, sono quattro, si tratta di due persone residenti a Latina ...

Covid, aumentano i pazienti ricoverati: a Lecco sono il 50% in più

I malati di coronavirus ricoverati negli ospedali di Lecco e Merate sono 343, il 50% in più dei 226 di inizio mese ...

Lieve flessione rispetto a ieri del numero di nuovi contagiati, si è passati da 260 casi ai 236 di oggi. Aumentano invece i decessi, sono quattro, si tratta di due persone residenti a Latina ...I malati di coronavirus ricoverati negli ospedali di Lecco e Merate sono 343, il 50% in più dei 226 di inizio mese ...