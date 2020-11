Covid, Aifa: 'Vaccino è sicuro, rispettate le fasi di validazione' | Screening di massa in Alto Adige, solo l'1% positivo (Di domenica 22 novembre 2020) Il Vaccino in arrivo per il coronavirus è sicuro , perché 'tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata'. Lo conferma Nicola Magrini, direttore generale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) Ilin arrivo per il coronavirus è, perché 'tutte ledie valutazione sono, nessuna tappa è stata saltata'. Lo conferma Nicola Magrini, direttore generale ...

Adnkronos : #Covidvaccino, #Aifa: 'Fino a 3 milioni di dosi al mese da gennaio' - Il_Vitruviano : Secondo l'Aifa 'non ci sono ragioni valide per dubitare dell’efficacia del vaccino che le case farmaceutiche Pfizer… - IlFattoNisseno : Covid, AIFA: “Vaccino in arrivo sicuro, validate tutte fasi” - cjmimun : Covid: Aifa, vaccino in arrivo sicuro, validate tutte fasi - Caramel89409333 : RT @HuffPostItalia: Covid, Aifa: 'Il vaccino in arrivo è sicuro' -