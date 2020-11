Casi di Covid in un allevamento di visoni in Francia, ordinato l'abbattimento di mille animali (Di domenica 22 novembre 2020) Per la prima volta in Francia sono stati riscontrati Casi di Covid-19 in un allevamento di visoni . Lo ha comunicato il governo, il quale ha ordinato l abbattimento di tutti i mille animali presenti ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 22 novembre 2020) Per la prima volta insono stati riscontratidi-19 in undi. Lo ha comunicato il governo, il quale hadi tutti ipresenti ...

RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati negli ospedali lombardi oggi sono 44.294 e 8.853 i nuovi positivi (19,9%). I guariti/… - Agenzia_Ansa : #Covid, 58 milioni di casi al mondo dall'inizio della pandemia - Tg1Raiofficial : Record di casi in #Svezia. Il paese aveva scelto una #strategia diversa da tutti per combattere il #virus. Ma sembr… - GaetanoGorgoni : #Covid, 1.327 casi: 151 nel leccese. Al #DEA nuovi arrivi: 20 posti occupati in terapia intensiva, pochi medici… - iltirreno : Coronavirus in Toscana, il bollettino della Regione (domenica 22). Cala il numero di pazienti ricoverati nei repart… -