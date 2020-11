Trump ormai non ragiona più: 'Dimostreremo frodi massicce e senza precedenti' (Di sabato 21 novembre 2020) Non gli basta che ogni Stato in cui ha chiesto il riconteggio stia confermando la vittoria di Joe Biden: Donald Trump non si arrende, e continua a insistere sulle frodi elettorali, che sostiene essere ... Leggi su globalist (Di sabato 21 novembre 2020) Non gli basta che ogni Stato in cui ha chiesto il riconteggio stia confermando la vittoria di Joe Biden: Donaldnon si arrende, e continua a insistere sulleelettorali, che sostiene essere ...

TgLa7 : #USA2020: campagna Trump ritira causa in Arizona. I legali,: 'ormai risultato stato non può essere cambiato' - Gioppino91 : @AndreaOrlandosp Eiaculate perché censurano Trump in TV ma fate i capricci perché un infame dei 5S spara minchiate,… - PetrazzuoloF : RT @globalistIT: L'ennesimo tweet di questo pazzo - globalistIT : L'ennesimo tweet di questo pazzo - SandroBonomi2 : RT @scpdnc: #Trump punta al colpo di stato, ormai è chiaro. Non è detto che ci riesca o che glielo lascino fare, ma è un uomo pericoloso e… -