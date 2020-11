Traffico Roma del 21-11-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento intesto ilsu Lungotevere abbiamo disagi tra Castel Sant’Angelo e Trastevere e difficoltà di circolazione Appunto e Mazzini all’ara Pacis in direzione Flaminio Piazza del Popolo sul ponte Regina Margherita rallentato ilsiamo vicino a piazzale Flaminio sulla via Tuscolana code e rallentamenti entrando anella zona di Cinecittà e intanto prosegue la chiusura della via Aurelia tra via Baldo degli Ubaldi e via Altieri a causa di un incidente avvenuto questa mattina devi ilIn entrambe le direzioni sull’olimpicaverso il Casaletto disagi lungo via Leone XIII ci spostiamo a Fonte Nuova Qui abbiamo un incidente sulla Nomentana In conclusione ...