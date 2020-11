Servizio Civile, primo in graduatoria il progetto presentato dal Comune di Benevento (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’Assessore alle Politiche Sociali Luigi Ambrosone comunicano che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la graduatoria dei programmi del Servizio Civile Universale presentati in data 29 maggio 2020. Il programma presentato dal Comune di Benevento con Anci Campania si è posizionato al primo posto in Italia su 900 programmi presentati, totalizzando il punteggio di 97.3 su di un massimo di 100. Si esprime totale soddisfazione per il l’ottimo lavoro svolto dall’assessorato alle Politiche Sociali per aver raggiunto la più alta posizione in Italia attraverso i progetti presentati. Il programma prevede la progettualità denominata “Benessere Comune e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco diClemente Mastella e l’Assessore alle Politiche Sociali Luigi Ambrosone comunicano che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato ladei programmi delUniversale presentati in data 29 maggio 2020. Il programmadaldicon Anci Campania si è posizionato alposto in Italia su 900 programmi presentati, totalizzando il punteggio di 97.3 su di un massimo di 100. Si esprime totale soddisfazione per il l’ottimo lavoro svolto dall’assessorato alle Politiche Sociali per aver raggiunto la più alta posizione in Italia attraverso i progetti presentati. Il programma prevede la progettualità denominata “Benesseree ...

