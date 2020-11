Selvaggia Roma parla di un ragazzo di Amici con Giacomo Urtis: “Ricordi quando l’hai limonato?” (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la puntata di ieri del GF Vip Selvaggia Roma si è appartata con Giacomo Urtis e insieme hanno iniziato a fare gossip come due vere comari. Il chirurgo ha confermato di sapere dei baci che l’influencer avrebbe dato a Pierpaolo ed Enock e lei è scesa nei dettagli, ricordandogli le serate in questione. Pare infatti che quando l’ex di Lenticchio si è limonata Pretelli, nel locale ci fosse anche Urtis. Selvaggiona ripercorrendo il viale dei ricordi ha anche sganciato una mezza bomba. La gieffina ha detto che un suo caro amico di nome Tony (che secondo gli utenti di Twitter sarebbe Aglianò di Amici 7) avrebbe limonato con Giacomo. “Che poi era quel tempo che tu ti eri baciato con Tony. C’avevi limonato assai e io ho limonato con Pierpaolo. Lui faceva ... Leggi su biccy (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la puntata di ieri del GF Vipsi è appartata cone insieme hanno iniziato a fare gossip come due vere comari. Il chirurgo ha confermato di sapere dei baci che l’influencer avrebbe dato a Pierpaolo ed Enock e lei è scesa nei dettagli, ricordandogli le serate in questione. Pare infatti chel’ex di Lenticchio si è limonata Pretelli, nel locale ci fosse anche. Selvaggiona ripercorrendo il viale dei ricordi ha anche sganciato una mezza bomba. La gieffina ha detto che un suo caro amico di nome Tony (che secondo gli utenti di Twitter sarebbe Aglianò di7) avrebbe limonato con. “Che poi era quel tempo che tu ti eri baciato con Tony. C’avevi limonato assai e io ho limonato con Pierpaolo. Lui faceva ...

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : C'è qualcosa di ipnotico nel nome Selvaggia Roma. #GFVIP - trash_italiano : Selvaggia Roma: squalifica o eliminazione al primo giro? #GFVIP - giuls04574592 : RT @rainbow20202020: MTR parla dell'aereo per Eligreg. 'C'era scritto Roma, era Selvaggia Roma che l'ha mandato!' ?? Tommaso: 'E' successo… - Ro_finocchiaro : RT @rainbow20202020: MTR parla dell'aereo per Eligreg. 'C'era scritto Roma, era Selvaggia Roma che l'ha mandato!' ?? Tommaso: 'E' successo… -