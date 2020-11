Sassuolo | De Zerbi | “Verona con identità forte | ogni dettaglio sarà decisivo”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 21 novembre 2020) Ilsi prepara al test severo contro l'Hellas Verona. Un match che mette di fronte le due più grandi rivelazioni di questo inizio di stagione. Il tecnico dei neroverdi Roberto Decommenta l'avvicinamento all'incontroChannel: "Mi aspetto di vedere il gusto di giocare con il sangue agli occhi perché questa è una partita se non hai il sangue agli occhi vai in difficoltà. Il Verona sta facendo meglio di tutti in questo anno e mezzo, hanno un'e sono sempre difficili da affrontare. L'anno scorso abbiamo fatto 4 punti ed è stato difficile,difficile anche per loro e per noi domani. Tuttodecisivo: quando giochi contro una squadra che fa un calcio totale tutto diventa decisivo. Diventa determinante il duello, il singolo nella ...