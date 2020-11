Oroscopo 21 novembre 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di sabato 21 novembre 2020) Bentornati nel nostro spazio dedicato alle proiezioni astrologiche. Anche in questa giornata non ci facciamo mancare i suggerimenti dalle stelle, con il nuovodi. Vediamo idi, 21, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.21: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro21: Ariete Quando pensiamo alle risorse, tendiamo a non soddisfare le necessità della vita come il denaro e il cibo. Una delle risorse più preziose che viene data per scontata è il tempo.21: Toro Se non hai speso il tuo tempo saggiamente nelle ultime settimane, potresti dover affrettarti per portare a termine un progetto o ...