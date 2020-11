LIVE Moto3 | GP Portogallo in DIRETTA | FP3 e qualifiche | Tony Arbolino all’attacco

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GP– Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle prove libere tre e delledel Gran Premio del, ultimo atto della2020. Dopo i primi giri sul circuito di Portimao, i giovani centauri del Motomondiale si preparano per vivere la giornata che assegnerà l’ultima pole-position del 2020. Alla vigilia della competizione che eleggerà il campione 2020, Albert Arenas è al comando della classifica combinata dopo la prima giornata in pista. Il catalano di casa Aspar ha firmato il miglior crono in 1.47.987 durante la FP2. Il nostro(Snipers) insegue il ...