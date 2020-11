Lazio e Veneto frenano sulle riaperture in vista delle festività (Di sabato 21 novembre 2020) Ancora nulla è deciso, si tratta solo di ipotesi ma non tutte le regioni potrebbero condividere l'idea del governo di riaprire alcune attività prima di Natale. A partire da Lazio e Veneto, attualmente ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 novembre 2020) Ancora nulla è deciso, si tratta solo di ipotesi ma non tutte le regioni potrebbero condividere l'idea del governo di riaprire alcune attività prima di Natale. A partire da, attualmente ...

BLIND_DATA24 : RT @ASampierdarena: 'Brusaferreo' Diagnosi di oggi su casi testati. #Covid Lombardia 9221 (+1768) /13213??69.79% Campania 4226 (+892) /1… - Veronic18571151 : Natale, nuovo Dpcm. In Veneto e Lazio confermato il veto alle uscite serali. E nel weekend stop al commercio - ilberto74 : @Soniacalligaro ??????! Coraggio... dicono che diventeremo zona rossa... mentre il Veneto e Lazio resteranno gialli! B… - Cherryflea : RT @Anna586230: #TitoloV posti occupati in terapia intensiva ad oggi #Campania 194 #Lombardia 915 #Veneto 279 #Piemonte 390 #Lazio 329 #Emi… - SaracomemeSara : Spicca la Lombardia, che ospita 258 imprese a capitale cinese, pari a oltre il 46 per cento del totale. Seguono il… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Veneto Natale, nuovo Dpcm. In Veneto e Lazio confermato il veto alle uscite serali. E nel weekend stop al commercio Il Messaggero Regioni rosse, arancioni o gialle: cosa cambia nella vita di tutti i giorni

La curva dei contagi è in calo. Quindi nelle prossime settimane si dovrebbe assistere ad un allentamento delle misure restrittive in varie regioni d'Italia. Disposizioni più o ...

Govone: Natale con la Collina degli Elfi che da anni aiuta i bimbi a superare la malattia

CUNEO CRONACA - L’esperienza della malattia che molti oggi stanno vivendo con il Covid-19, direttamente o perché tocca persone care, a La Collina degli Elfi non è sconosciuta: da dodici anni, infatti, ...

La curva dei contagi è in calo. Quindi nelle prossime settimane si dovrebbe assistere ad un allentamento delle misure restrittive in varie regioni d'Italia. Disposizioni più o ...CUNEO CRONACA - L’esperienza della malattia che molti oggi stanno vivendo con il Covid-19, direttamente o perché tocca persone care, a La Collina degli Elfi non è sconosciuta: da dodici anni, infatti, ...