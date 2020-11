L’allarme dei medici internisti: “Gli ospedali vicini al collasso, manca personale. Crescente difficoltà a curare i malati cronici non Covid” (Di sabato 21 novembre 2020) Gli ospedali sono “prossimi al collasso” perché continua ad arrivare un “gran numero” di pazienti Covid nei reparti di medicina interna e c’è “carenza di personale”. L’ultimo allarme sulla situazione nelle strutture sanitarie, anche ora che la curva del contagio sembra aver raggiunto il plateau attorno ai 35mila casi di Covid al giorno, arriva dalla Federazione dei medici internisti. Il presidente Dario Manfellotto, commentando l’analisi del sindacato Anaao-Assomed sull’occupazione dei posti letto in ospedale, spiega che le “preoccupazioni” sulla “saturazione” nelle medicine interne sono confermate. Stando all’analisi dell’Anaao-Assomed, il maggior sindacato dei medici ospedalieri, nei reparti di Pneumologia, medicina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Glisono “prossimi al” perché continua ad arrivare un “gran numero” di pazienti Covid nei reparti dina interna e c’è “carenza di”. L’ultimo allarme sulla situazione nelle strutture sanitarie, anche ora che la curva del contagio sembra aver raggiunto il plateau attorno ai 35mila casi di Covid al giorno, arriva dalla Federazione dei. Il presidente Dario Manfellotto, commentando l’analisi del sindacato Anaao-Assomed sull’occupazione dei posti letto in ospedale, spiega che le “preoccupazioni” sulla “saturazione” nellene interne sono confermate. Stando all’analisi dell’Anaao-Assomed, il maggior sindacato deieri, nei reparti di Pneumologia,na ...

