Juventus Cagliari probabili formazioni, McKennie e Chiesa dal 1? (Di sabato 21 novembre 2020) Juventus Cagliari probabili formazioni – La Juventus di Pirlo deve ripartire dal Cagliari. Dopo la beffa finale contro la Lazio, nonostante una grande prestazione dei bianconeri, servono i 3 punti contro la squadra di Di Francesco. Tante assenze in difesa, con Chiellini e Bonucci out, ma anche due ritorni importanti, De Ligt (che giocherà titolare) e Alex Sandro, che verrà convocato. Juventus Cagliari probabili formazioni, chi gioca Andrea Pirlo si trova a dover fare i conti con problemi difensivi. Senza Chiellini e Bonucci, è probabile il varo della coppia centrale formata da Demiral e dal recuperato De Ligt. McKennie e Chiesa possibili esterni di centrocampo.

