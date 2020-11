Juventus-Cagliari, formazioni ufficiali: Pirlo sorprende tutti (Di sabato 21 novembre 2020) Tra poco, alle 20:45, inizierà Juventus-Cagliari, valida per l’ottava giornata di Serie A. All’Allianz Stadium si sfidano due squadre con obiettivi differenti, ma che hanno in comune una cosa: l’attacco. I sardi con il duo Joao Pedro-Simeone hanno segnato ben dieci gol, due in più della coppia Ronaldo-Morata, che è ferma a otto, ma complice il calciomercato e il Covid, hanno giocato molto meno insieme. Un match che sembra spostarsi verso il segno “1”, ma che potrebbe dare sorprese, considerando le assenza di Bonucci e Chiellini in difesa, oltre che alla stanchezza di molti giocatori appena tornati dalle Nazionali. LEGGI ANCHE: Juventus, l'importanza del fattore Stadium: il peso dello stadio vuoto LEGGI ANCHE: Juventus, l'ex Nocerino: "Pirlo? Quando sento dire che non può allenare..." Federico ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tra poco, alle 20:45, inizierà, valida per l’ottava giornata di Serie A. All’Allianz Stadium si sfidano due squadre con obiettivi differenti, ma che hanno in comune una cosa: l’attacco. I sardi con il duo Joao Pedro-Simeone hanno segnato ben dieci gol, due in più della coppia Ronaldo-Morata, che è ferma a otto, ma complice il calciomercato e il Covid, hanno giocato molto meno insieme. Un match che sembra spostarsi verso il segno “1”, ma che potrebbe dare sorprese, considerando le assenza di Bonucci e Chiellini in difesa, oltre che alla stanchezza di molti giocatori appena tornati dalle Nazionali. LEGGI ANCHE:, l'importanza del fattore Stadium: il peso dello stadio vuoto LEGGI ANCHE:, l'ex Nocerino: "? Quando sento dire che non può allenare..." Federico ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Meno uno e si torna a giocare in @SerieA ! FOCUS! ???? @CagliariCalcio - ofutebolnews2 : JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo. C… - ofutebolnews2 : ? CAMPEONATO ITALIANO ? ? Juventus x Cagliari ?? Allianz Stadium ?? Turim, Itália ? 16:45 ?? TNT -