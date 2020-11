Guardiola | “Le squadre di Mourinho sono così | sbagli e ti puniscono”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Pep, dopo la sconfitta contro il Tottenham, ha parlato ai microfoni della BBC. Queste alcune dichiarazioni del tecnico del Manchester City: "Oggi abbiamo giocato come abbiamo sempre fatto per tutta la stagione. Non abbiamo difeso bene sul primo gol. Poi hanno difeso in profondità, hanno difeso con sei uomini e non è stato facile. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e loro hanno fatto due o tre occasioni in contropiede e abbiamo perso la partita. Sapevamo prima della partita che non si poteva dare loro il primo gol. Avevamo più possibilità del Tottenham ma abbiamo perso. Ledie ti puniscono in contropiede".