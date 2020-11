Gf Vip, perché Massimiliano Morra non era presente in studio? L’ex gieffino rompe il silenzio (Di sabato 21 novembre 2020) Durante la serata di ieri, 20 novembre, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Protagoniste dell’intera diretta sono state senza dubbio Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Tra le due sembra non scorrere proprio buon sangue e non mancano mai l’occasione per discutere. Insomma, è stata una puntata ricca di colpi di scena, ma i telespettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: Massimiliano Morra non era presente in studio. Ma perché mai L’ex gieffino non era tra le sedute degli eliminati? Ebbene, l’attore ha deciso di rompere il silenzio e svelare il motivo della sua assenza. “Nulla di grave”: Massimiliano Morra spiega il motivo della sua assenza al Gf ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 21 novembre 2020) Durante la serata di ieri, 20 novembre, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Protagoniste dell’intera diretta sono state senza dubbio Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Tra le due sembra non scorrere proprio buon sangue e non mancano mai l’occasione per discutere. Insomma, è stata una puntata ricca di colpi di scena, ma i telespettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio:non erain. Mamainon era tra le sedute degli eliminati? Ebbene, l’attore ha deciso dire ile svelare il motivo della sua assenza. “Nulla di grave”:spiega il motivo della sua assenza al Gf ...

