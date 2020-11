Del Genio: “Juve-Napoli? E’ una scelta politica alla fine” (Di sabato 21 novembre 2020) Del Genio torna sul caso Juve-Napoli Paolo Del Genio, nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, è tornato sulla sentenza di Juventus-Napoli. Il giornalista, da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 21 novembre 2020) Deltorna sul caso Juve-Paolo Del, nel corso della trasmissione A Tutto, è tornato sulla sentenza di Juventus-. Il giornalista, da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Del Genio Il cartoon del genio Makkox: "Do you remem B." La7 L'esercito in azione nelle zone terremotate dell'Irpinia

Il magistrato Franco Roberti ricorda cosa accadde dopo il sisma in Irpinia, dal salto di qualità dei clan campani agli omicidi preventivi, fino al ruolo di Cutolo ...

«Il terremoto, un'offesa viva. Camorra al centro della ricostruzione»

E che i responsabili del Genio civile di Avellino, che avevano l’obbligo di controllare, avevano invece sorvolato in collusione con i costruttori. Furono condannati? Alla fine di processi durati ...

